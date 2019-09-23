На чемпионате мира в Катаре российские легкоатлеты выступят в нейтральном статусе

Совет Международной ассоциации легкоатлетических федераций (IAAF) решил не восстанавливать Всероссийскую федерацию легкой атлетики (ВФЛА), отстраненную после допингового скандала, сообщил глава рабочей комиссии, занимающейся мониторингом и оценкой ситуации в ВФЛА, Руне Андерсен. На чемпионате мира, который пройдет в Катаре с 27 сентября по 6 октября, 30 российских легкоатлетов выступят в нейтральном статусе.

«Совет единогласно принял решение, что Всероссийская федерация легкой атлетики на данный момент не может быть восстановлена в правах»,— цитирует господина Андерсена ТАСС.

Членство ВФЛА в IAAF было приостановлено в ноябре 2015 года после публикации доклада независимого эксперта Всемирного антидопингового агентства (WADA) Дика Паунда, в котором говорилось о многочисленных нарушениях регламента WADA, допущенных российскими чиновниками и спортсменами. В течение последних лет IAAF неоднократно отказывала ВФЛА в восстановлении статуса.

Как ВФЛА отказывали в востановлениии статуса в июне, читайте в публикации “Ъ” «Российскую легкую атлетику оставили в изоляции».