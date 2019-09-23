Три европейских лоукостера подали заявки на полеты из Пулково

Европейские лоукостеры Ryanair, EasyJet и Wizz Air подали заявки на полеты из аэропорта Пулково в Санкт-Петербурге, сообщил РБК гендиректор «Воздушных ворот Северной столицы» (ВВСС; оператор аэропорта) Леонид Сергеев. По предварительным планам маршрутов лоукостеры будут совершать полеты круглогодично, что позволит привлечь в Петербург до 6 млн дополнительных туристов к 2025 году и развить сегмент низкобюджетных перевозок.

По словам господина Сергеева, помимо упомянутых лоукостеров еще одна авиакомпания из СНГ подавала заявку на полеты из Пулково в США, но он не стал ее называть. Гендиректор ВВСС отметил, что авиакомпании подали заявки до официального объявления о введении седьмой свободы воздуха и он ожидает больший спрос в дальнейшем. К 2025 году оператор Пулково прогнозирует прирост 514 тыс. пассажиров из Германии, 496 тыс. туристов из Франции, 375 тыс. человек из Великобритании, 357 тыс. пассажиров из Италии и 343 тыс. человек из Испании.

Как ранее сообщал “Ъ”, правительство в пилотном режиме введет в Пулково седьмую свободу воздуха, что поможет привлечь европейские лоукостеры и ускорить рост пассажиропотока. Седьмая свобода позволяет иностранным авиакомпаниям выполнять перевозки в третьи страны без посадки в стране регистрации.

Инициатива вызвала разногласия среди представителей отрасли. Источник “Ъ” в крупной российской авиакомпании считает, что поскольку Петербург — сезонное направление, это может грозить убытками для российских авиакомпаний. «Летом на нем будут работать все авиакомпании, в том числе ирландская Ryanair, венгерская Wizz Air, британская EasyJet. Но зимой они будут уходить, а "Аэрофлот" и "Россия" уйти не смогут»,— говорил он.

Подробнее — в материале “Ъ” «Пулково дадут пятилетку свободы».