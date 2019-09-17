Максим Акимов поддерживает инициативу «свободного неба» для Пулково

Вице-премьер РФ Максим Акимов поддерживает предложение о введении режима «открытого неба» в петербургском аэропорту Пулково.

По его словам, речь идет о полетах на некоторых международных маршрутах, предоставлении «седьмой свободы». Она позволяет авиакомпаниям перевозить пассажиров и грузы между двумя странами без посадки в стране регистрации перевозчика, сообщает «Интерфакс».

“Ъ-СПб” писал, что власти Петербурга и ООО «Воздушные ворота северной столицы» (управляет аэропортом Пулково) пытаются получить для него статус «открытого неба» с 2020 года.

Подробнее об этом проекте — в материале “Ъ-СПб” «Петербургу и неба мало».