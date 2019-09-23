Экс-замминистра Алексей Бажанов ответит по долгам воронежского «Маслопродукта» на 12 млрд рублей

Арбитражный суд Воронежской области привлек бывшего заместителя главы Минсельхоза Алексея Бажанова к субсидиарной ответственности по 12,1 млрд руб. долгов разорившейся группы «Маслопродукт». Таким образом арбитраж удовлетворил иск ООО «Компания "Благо"» Аркадия Фосмана. Решение суда может быть обжаловано до 29 сентября.

Как считают в «Благе», господин Бажанов выступал фактическим собственником и контролировал ЗАО «Ойл продакшн» — юрлицо, куда из-за финансовых проблем были выведены активы холдинга «Маслопродукт». Впоследствии компания получила кредиты под эти активы, однако суд изъял имущество в процессе ее ликвидации. Сам экс-замминистра, живущий сейчас в Лондоне, также является фигурантом уголовного дела о мошенничестве в сфере кредитования и особо крупном отмывании денег в особо крупном размере.

Подробнее о причинах взыскания с господина Бажанова — в материале “Ъ-Черноземье”.

Андрей Прах