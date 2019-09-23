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В BURO TSUM пройдут гастроли парижского шефа Дидье Коли

Дидье Коли

Дидье Коли

Легендарный шеф L’Avenue (Париж) и L’Avenue at Saks (Нью-Йорк) Дидье Коли едет в BURO TSUM. Его заведения славятся не только кухней, но и характерным амбьянсом. Вот уже двадцать лет ресторан L’Avenue, которым он руководит, посещают гости Недели моды. Идут они туда за классической французской кухней с экзотическими акцентами.

27 сентября Дидье Коли лично приготовит краба с латуком, тартар из пряного тунца с авокадо, Павлову с лесными ягодами и другое. А 28 и 29 сентября команда BURO TSUM под руководством шеф-повара Владимира Чистякова и бренд-шефа Дмитрия Зотова продолжит готовить меню L’Avenue, составленное Дидье Коли специально для московских гастролей.

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