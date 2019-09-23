Председателем совета управляющих МАГАТЭ стала Микаела Гранит

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) избрал новым председателем посла Швеции Микаелу Кумлин Гранит, сообщается на сайте организации. Она будет занимать эту должность в течение года, начиная с 23 сентября. Ранее председателем совета управляющих была посол Иордании Лина аль-Хадид.

Микаела Гранит — профессиональный дипломат, постоянный представитель Швеции не только в МАГАТЭ, но и в ООН, а также в других международных организациях в Вене. Также госпожа Гранит представляет Швецию в Австрии, Словакии и Словении.

Вице-председателями совета управляющих стали посол Азербайджана Галиб Исрафилов и посол Египта Омар Амер Юсеф. Кроме того, на заседании были утверждены 11 новых государств-участников совета, который состоит из 35 членов. В него вошли Эстония, Гана, Греция, Венгрия, Кувейт, Монголия, Нигерия, Норвегия, Панама, Парагвай и Саудовская Аравия.

Совет в ближайшее время будет избирать нового генерального директора МАГАТЭ. Он должен вступить в должность не позднее 1 января 2020 года. Как сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter, все процедуры будут проводиться в ускоренном порядке, и с кандидатом предпочтительнее будет определиться в октябре.

Напомним, сейчас и. о. генерального директора МАГАТЭ является представитель Румынии Корнела Феруцэ. Он занял эту должность после того, как скончался Юкия Амано, возглавлявший организацию с 2009 года.