И. о. гендиректора МАГАТЭ назначен Корнел Феруцэ

Совет управляющих Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) назначил представителя Румынии Корнела Феруцэ и. о. гендиректора, сообщил постоянный представитель России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов в Twitter.

«Феруцэ был ближайшим помощником покойного Амано и координировал деятельность МАГАТЭ на ряде направлений»,— написал господин Ульянов. Корнел Феруцэ будет работать в качестве и. о. до вступления в должность нового гендиректора, которого предстоит избрать. Когда состоятся выборы нового главы агентства, пока неизвестно.

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Возглавлявший с 2009 года МАГАТЭ Юкия Амано умер в возрасте 72 лет 22 июля.