Бывший соруководитель редакции РБК Голикова стала вице-президентом ВТБ

Бывший соруководитель объединенной редакции медиахолдинга РБК Елизавета Голикова назначена на должность старшего вице-президента ВТБ, директора департамента по работе со СМИ, сообщает пресс-служба банка. Ранее занимавший должность Вадим Суховерхов перейдет на пост советника главы ВТБ Андрея Костина.

Госпожа Голикова займется реализацией стратегических задач банка в области управления репутацией и коммуникаций. «Я уверен, что многолетний опыт Елизаветы позволит банку укрепить позиции ВТБ в этой сфере»,— приводит пресс-служба ВТБ слова господина Костина.

Елизавета Голикова вместе с Игорем Тросниковым руководила объединенной редакцией РБК в течение трех лет — с июля 2016 по август 2019 года. До этого они работали в ТАСС заместителями главного редактора, а ранее — в ИД «Коммерсантъ». Госпожа Голикова руководила отделом финансов газеты «Коммерсантъ», после чего возглавляла сайт издательского дома.