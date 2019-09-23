Миллиарды Бэррона Хилтона ушли от наследников

В США скончался владелец сети отелей Hilton Бэррон Хилтон — он сделал из семейного бизнеса империю. Миллиардер унаследовал компанию от своего отца и превратил ее в одну из крупнейших гостиничных сетей в мире. 97% его состояния передадут на благотворительность. Почему он не оставил наследства? Разбирался Иван Корякин.

Бэррон Хилтон во многих вещах был первым: установил камеры наблюдения в казино, освоил авиализинг, основал Американскую футбольную лигу. И это еще за пределами его основного бизнеса — отелей, где, к слову, впервые начали подавать «Пина коладу» и «Маргариту». Словом, Бэррон Хилтон к 92 году своей жизни стал «легендой, провидцем, блестящим, красивым и добрым»,— так о нем написала в Twitter внучка Пэрис Хилтон.

Но в чем легендарный отельер не был оригинален, так это в вопросах наследства. Еще в 2007 году Бэррон Хилтон заявил, что 97% его состояния пойдет на благотворительность — тогда его оценивали в сумму более $2 млрд. Точно так же сделал отец миллиардера Конрад, который скончался в 79 лет. Подобным образом поступают и многие другие миллиардеры — капитал редко достается их детям говорит исполнительный директор Mikhailov&Partners Евгений Мастерских: «Когда богачи находятся в здравом уме и твердой памяти, они говорят, что часть состояния передадут на благотворительность, и уже при жизни создают специальные фонды. Даже есть термин giving pledge, который обозначает, что они еще при жизни пообещали так сделать. Этому же примеру последовали Билл и Мелинда Гейтс. Наши миллиардеры, конечно же, более закрыты, даже очень богатые россияне не всегда публично готовы обсуждать, что они намереваются сделать со своим состоянием».

Поэтому заголовки в духе «Дедушка Пэрис Хилтон лишил ее наследства» более актуальны для России, ведь у нас такая практика пока не очень популярна. Бэррон Хилтон же, напротив, скорее лишил родственников возможности переругаться из-за денег. «Он был достаточно умным, чтобы доверить их фондам»,— пишут американцы в комментариях. Хотя отельер в свое время и сам спорил из-за наследства. Его отец Конрад завещал акции благотворительному фонду, но дал Бэррону право выкупить бумаги. Ему пришлось десять лет судиться из-за цены акций, чтобы, наконец, это сделать. Если же наследники миллиардера тоже захотят поделить капитал, они будут действовать другими методами, полагает председатель коллегии адвокатов «Жорин и партнеры» Сергей Жорин: «Иногда люди пишут завещание о передаче денег в благотворительный фонд и уведомляют об этом своих родственников в надежде впоследствии переписать все.

Таким жестом миллиардеры якобы дисциплинируют свое потомство, чтобы оно всего добивалось само.

Правда, иногда они либо не успевают поменять завещание, либо у них нет такого желания. Более распространенный способ — это доказать, что лицо, которое писало завещание, не отдавало отчет своим действиям».

Американские магнаты хорошо об этом знают. Некоторые даже специально указывают, что потребуется заключение не одного, а нескольких врачей, если кто-то захочет признать их недееспособными в старости. Но в случае с Хилтоном все будет мирно, уверен глава адвокатской компании «Трещев и партнеры» Александр Трещев: «Хилтон — семья богатая, у них нет долгов, как это часто бывает. Мне кажется, в данном случае никто оспаривать ничего не станет, все будут довольствоваться тем, что имеют. Тем более мы видим, что Пэрис Хилтон, одна из наследниц, и сама в состоянии была зарабатывать колоссальные деньги как индивидуальный игрок, не паразитируя на имени империи».

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Некоторые миллиардеры и вовсе всеми силами держатся за свой бизнес, несмотря на наследников, которые устали ждать очереди, и легкие формы деменции. Но Хилтон, очевидно, был не из таких: он свой семейный бизнес продал еще в 2007-м за $26 млрд, так что гостиничную империю наследники точно делить не будут.

Отельный бизнес Хилтона продолжает расти. Сейчас в мире под этим брендом работают почти 6 тыс. гостиниц. Количество номеров в скором времени достигнет миллиона.