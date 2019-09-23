Haval и Xiaomi заключили соглашение о партнерстве в России

Китайский автопроизводитель Haval и технологическая компания Xiaomi объявили (сообщение есть в распоряжении “Ъ”) о начале стратегического сотрудничества в России. Это первый такой альянс на российском рынке двух китайских компаний, представляющих разные отрасли бизнеса.

Haval — один из наиболее быстрорастущих поставщиков автомобилей на российский рынок. Как сообщал “Ъ”, в августе рост продаж Haval в России составил 458%, за первое полугодие — 250%. Компания Xiaomi, в свою очередь, лидировала по продажам смартфонов в интернете в первом полугодии нынешнего года, а по данным GS Group, занимает третье место в России после Samsung и Huawei.

Компании не раскрывают деталей своего сотрудничества, говоря лишь, что оно будет касаться как маркетинговых проектов, так и развития новых продуктов. Эксперты, однако, ссылаясь на прежний опыт сотрудничества Xiaomi с автомобильными компаниями, говорят, что речь, скорее всего, пойдет об оснащении автомобилей смарт-системами от Xiaomi.

«Судя по опыту Xiaomi с машинами Bestune T77 автоконцерна FAW, она будет сотрудничать не только в маркетинговых кампаниях, но и в интеграции технологических устройств. Например, в вышеупомянутой машине есть устройство с голограммой, которое позволяет управлять видео- и аудиосистемой в машине. Пока функционал "умных" устройств сильно ограничен, но тренд в автомобильной индустрии очевиден: технологии интегрируются в автомобиль. С развитием этого направления появится больше функциональности в таких системах»,— заметил “Ъ” директор аналитического департамента ИК «Фридом Финанс» Вадим Меркулов. По его словам, этот рынок пока только начинает развиваться, особенно в России, но конкуренция в течение четырех-пяти лет значительно усилится по мере улучшения функционала таких систем.

Николай Нерехтов