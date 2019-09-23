В бутиках Montblanc появилась коллекция ручек и блокнотов для каллиграфии

Каллиграфия, что на древнегреческом означает «красивый почерк», представляет собой технику оформления отдельных символов и рукописного текста в изысканной и экспрессивной манере. Несмотря на то, что это искусство зародилось много веков назад, сегодня оно набирает популярность среди поклонников письма от руки, которые любят творчески оформлять свои тексты. Для того, чтобы научиться выводить красивые буквы при помощи чернил, нужно не только запастись терпением и постоянно практиковаться, но также пользоваться подходящими инструментами.

В коллекции Meisterstck Calligraphy Collection дом Montblanc, мастера которого создают пишущие инструменты с 1906 года, представляет перо Flex Nib. Изготовленное из золота, перо плавно изгибается и легко наносит чернила, что позволяет создавать сложные и выразительные каллиграфические композиции c вертикальными линиями от 0,3 мм до 1,4 мм шириной в зависимости от нажима. Особая форма пера позволяет добиться высочайшей точности в начертании символов. При ослаблении нажима подача чернил резко сокращается, что играет важную роль во многих каллиграфических стилях. Увеличивая нажим, можно варьировать толщину линий и добиться получения разнообразных оттенков чернил на бумаге.

Выпуская коллекцию Meisterstck Calligraphy, Дом Montblanc отдает дань уважения золотому веку каллиграфии и восхваляет красоту рукописного текста. Рукописи с миниатюрами высоко ценились в средние века и эпоху Возрождения. Их яркие краски и сусальное золото нашли отражение в оформлении корпуса ручки Meisterstck Calligraphy настоящим сусальным золотом, покрытым прозрачным лаком. Ручка доступна в версии Fountain Pen — с гибким пером Expression Nib из золота 18 карат и фурнитурой с черным PVD-покрытием, а также в версии Fountain Pen Le Grand со стандартным пером Meisterstck, покрытым рутением 18 карат, а также в виде роллера Rollerball Le Grand.

В дополнение к коллекции Montblanc также представляет три блокнота из черной кожи с золотой, серебряной или красной металлической фольгой. Бумага в каждом блокноте изготовлена компанией Awagami, которая выпускает бумагу с 1825 года. Каждый блокнот рассказывает об историческом развитии одного из направлений каллиграфии — западной, исламской и восточноазиатской каллиграфии. В конце каждой главы приводится письменное упражнение.

Коллекция Montblanc Meisterstck Calligraphy доступна в бутиках Montblanc по всему миру с сентября 2019 года.