«Роскосмос» пообещал раскрыть NASA причины появления отверстия в «Союзе»

«Роскосмос» расскажет NASA о причинах появления отверстия в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», когда завершит расследование. Ранее глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что госкорпорация знает, откуда появилась дыра, но не будет раскрывать эту информацию.

В «Роскосмосе» уточнили, что NASA пока не обращалось с просьбой поделиться результатами расследования. «Когда у нас будут официальные результаты, конечно, мы со своими партнерами поделимся»,— сказали «Интерфаксу» в пресс-службе корпорации.

Напомним, отверстие в корабле «Союз» обнаружили 30 августа 2018 года, когда на МКС датчики показали небольшое снижение давления воздуха. Космонавтам удалось найти и загерметизировать отверстие. Спецкомиссия «Роскосмоса» рассматривала приоритетным вариант, что на корабле отверстие намерено просверлили американские космонавты. Они якобы могли сделать это, чтобы быстрее доставить на Землю одного из заболевших коллег.

О версиях появления отверстия в корабле — в материале “Ъ” «"Союз" нарушимый».