Рогозин о дыре в «Союзе»: что случилось, понятно, но мы ничего не расскажем

Госкорпорация «Роскосмос» знает, откуда появилось отверстие в бытовом отсеке космического корабля «Союз МС-09», но не будет раскрывать эту информацию, сообщил глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин на встрече с участниками V Всероссийской научно-практической конференции «Орбита молодежи».

«Все пробы мы взяли. Что случилось, нам все понятно, но мы вам ничего не расскажем… Должна же быть какая-то тайна у нас»,— сказал господин Рогозин (цитата «РИА Новости»).

Также на встрече глава «Роскосмоса» рассказал, что Россия пригласит Турцию стать участником проекта по эксплуатации космодрома Байконур. По его словам, госкорпорация готова предоставить свои ракеты, чтобы Турция могла выводить свои космические аппараты.

Напомним, отверстие в корабле «Союз» обнаружили 30 августа 2018 года, когда на МКС датчики показали небольшое снижение давления воздуха. Космонавтам удалось найти и загерметизировать отверстие. Спецкомиссия «Роскосмоса» рассматривала приоритетным вариант, что на корабле отверстие намерено просверлили американские космонавты. Они якобы могли сделать это, чтобы быстрее доставить на Землю одного из заболевших коллег.

Подробнее о версиях появления отверстия в корабле — в материале “Ъ” «"Союз" нарушимый».