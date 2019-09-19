Неизвестные приклеили к безымянным могилам в Петербурге лица российских политиков

Неустановленные активисты провели акцию «Чего на самом деле хочет народ» на Смоленском лютеранском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает канал в мессенджере Telegram «Агит Россия».

Идея заключалась в том, чтобы приклеить лица известных в России политиков и телеведущих на могилы. В частности, портретов с черными лентами удостоились президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, губернаторы Петербурга и Москвы Александр Беглов и Сергей Собянин, бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина» и другие представители власти.

В числе телеведущих были Ольга Скабеева и Евгений Попов (программа «60 минут»), а также Владимир Соловьев.

При этом активисты подчеркнули, что «граждане России хоть раз в жизни думали о смерти этих людей». Они также подписали, что не хотят видеть этих людей во власти, поскольку «мы их не выбирали, наши интересы им не важны, они должны уйти».

Олег Дилимбетов