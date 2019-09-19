20 сентября, пятница
Войти в профиль
Санкт-Петербург

Коротко

Новости

все новости

Неизвестные приклеили к безымянным могилам в Петербурге лица российских политиков

Неустановленные активисты провели акцию «Чего на самом деле хочет народ» на Смоленском лютеранском кладбище в Санкт-Петербурге, сообщает канал в мессенджере Telegram «Агит Россия».

Идея заключалась в том, чтобы приклеить лица известных в России политиков и телеведущих на могилы. В частности, портретов с черными лентами удостоились президент России Владимир Путин, премьер-министр Дмитрий Медведев, губернаторы Петербурга и Москвы Александр Беглов и Сергей Собянин, бизнесмен Евгений Пригожин, которого называют «поваром Путина» и другие представители власти.

В числе телеведущих были Ольга Скабеева и Евгений Попов (программа «60 минут»), а также Владимир Соловьев.

При этом активисты подчеркнули, что «граждане России хоть раз в жизни думали о смерти этих людей». Они также подписали, что не хотят видеть этих людей во власти, поскольку «мы их не выбирали, наши интересы им не важны, они должны уйти».

Олег Дилимбетов


Комментарии

Архив

Наглядно

Предыдущий слайд
Следующий слайд
1/9

В регионе

ПРИЛОЖЕНИЯ

Партнерские проекты

Профиль пользователя