Роухани призвал страны Персидского залива вместе обеспечить безопасность региона

Все страны Персидского залива должны участвовать в обеспечении безопасности судоходства в регионе. Соответствующую инициативу озвучил президент Ирана Хасан Роухани на заседании правительства. Оно проводится перед отъездом иранского лидера на Генассамблею ООН в Нью-Йорк.

Господин Роухани рассказал, что его план под названием «Ормузская мирная инициатива» будет представлен в ООН. По его словам, план касается вопросов не только безопасности, но и экономики. «Все страны Персидского залива приглашаются принять участие в этой инициативе»,— сказал президент Ирана (цитата по ТАСС).

Поводом для эскалации напряженности в регионе стала атака беспилотников на крупнейшие нефтеперерабатывающие заводы Саудовской Аравии. Ответственность за удары взяли на себя йеменские хуситы, но США и Саудовская Аравия обвинили в нападении Иран. Тегеран свою причастность к инциденту отрицает. Господин Роухани говорил, что иностранное присутствие в Персидском заливе может быть опасным для региона.

О новых санкциях США против Ирана — в материале “Ъ” «Тегеран оставляют без средств к существованию».