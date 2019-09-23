В Латвии проходят учения НАТО

В Латвии стартовали международные учения НАТО «Серебряная стрела-2019». В них примет участие около 3 тыс. военных из 12 стран. Маневры продлятся до 6 октября, сообщают российские информагентства со ссылкой на латвийское Минобороны.

Учения проводятся на полигоне в Адажи и в других районах Латвии. В маневрах также участвуют Албания, Испания, Италия, Канада, Литва, Польша, Словакия, Словения, Черногория, Чехия, Эстония.

На учениях будут отрабатываться, в частности, сотрудничество механизированной пехотной бригады сухопутных сил и расширенного контингента НАТО. Помимо этого проверят способности подразделений планировать и проводить оборонные операции.

На прошлой неделе в России прошли стратегические военные учения «Центр-2019». Крупнейшим участником стал Китай, задействовав в них 1,6 тыс. солдат и 330 единиц техники. Маневры проводились 16–21 сентября при участии контингентов восьми стран и на восьми полигонах — от Дагестана до Кемеровской области.

Подробности — в публикации “Ъ” «Тяжело в учении — легко в Китае».