Роспотребнадзор за лето выявил более 35 тыс. нарушений в детских лагерях

Роспотребнадзор составил 35,4 тыс. протоколов об административных правонарушениях в детских лагерях. По итогам проведенных летом проверок эксперты ведомства выявили нарушения требований санитарного законодательства. Лагеря были оштрафованы на сумму более 154 млн руб.

Среди выявленных нарушений были неудовлетворительное содержание территории лагеря, в том числе пищеблока, спальных и санитарно-технических помещений; искажения организации питания (в частности, правил мытья посуды, технологии приготовления блюд и условий их хранения); нарушения питьевого режима, правил лабораторного контроля в бассейнах. Кроме того, медицинские работники в лагерях зачастую плохо следят за режимом дня и бракеражем готовой продукции.

«Вынесено 32,5 тыс. постановлений о назначении административного наказания в виде штрафа, в том числе 2,9 тыс. на юридических лиц и 1 тыс. в виде предупреждения»,— говорится в пресс-релизе Роспотребнадзора.

Напомним, в ночь на 23 июля произошел пожар в лагере «Холдоми» под Хабаровском. Огонь распространился по территории общей площадью 240 кв. м. Погибло четыре ребенка, 13 человек пострадали. После трагедии была инициирована тотальная проверка таких объектов по всей стране.

О последствиях пожара читайте в материале “Ъ” «Палатки свернули из-за проверок».