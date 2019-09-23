Социальные кинозалы могут появиться во всех регионах России

Минкульт может распространить пермский проект «Социальные кинозалы» на всю страну в случае его успеха, сообщил заместитель министра культуры Павел Степанов. «"Социальные кинозалы" — очень интересный проект, находящийся на стыке нескольких отраслей»,— заявил он.

«Это тот самый случай, когда на примере одного региона, если будет удачная региональная практика, ее можно распространить на всю страну»,— сказал замминистра. Отвечая на вопрос, возможна ли поддержка проекта со стороны федерального бюджета, он сообщил, что это будет зависть от его успешности.

Благодаря региональному и федеральному финансированию число социальных кинозалов в Прикамье к 2022 году планируется увеличить до 92 в 46 муниципалитетах, а число зрителей 2024 году вырастет до 500 тыс. в год, что в пять раз превышает показатели 2018 года. Залы будут совмещать уникальный клубный формат и станут центрами кинопоказов и интеллектуальными центрами.