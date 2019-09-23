Мэр Новосибирска назначил нового главу Ленинского района

Новосибирский мэр-коммунист Анатолий Локоть назначил нового главу Ленинского района. Им стал Александр Гриб, который ранее занимал должность первого заместителя главы районного администрации. Об этом сообщил пресс-центр мэрии.

В июле этого года предыдущий глава Ленинского района Олег Клемешов перешел на работу в мэрию Новосибирска. Он стал исполняющим обязанности вице-мэра по городскому хозяйству вместо Данияра Сафиуллина, выдвинутого «Родиной» на сентябрьские выборы главы города. Бывший заместитель мэра занял лишь пятое место, получив 7,32% голосов избирателей.

О выборах мэра — в материале “Ъ” «Ударник первой пятилетки»

Илья Галагуз