Оппозиция Венесуэлы направит представителей на Генассамблею ООН

Оппозиция Венесуэлы направит своих представителей на Генассамблею ООН в Нью-Йорк, сообщил Хуан Гуайдо, ранее провозгласивший себя временным президентом республики. «Как и заявлялось, мы сформировали делегацию, которая будет представлять наше правительство и всех венесуэльцев на 74-й ГА ООН»,— написал он в Twitter.

Господин Гуайдо заявил, что делегация уполномочена заключать соглашения с мировыми лидерами для усиления давления на диктатуру и поддержки народа Венесуэлы во время серьезного кризиса.

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Напомним, Хуан Гуайдо провозгласил себя исполняющим обязанности президента Венесуэлы в январе. Тогда господин Гуайдо призвал вооруженные силы страны поддержать его и помочь провести в Венесуэле свободные выборы.