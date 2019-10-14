«Devolved Parliament», картина

Ползучая приматизация

Картина Бэнкси «Devolved Parliament» («Деградировавший парламент») ушла с аукциона Sotheby за рекордные 12 миллионов долларов. На внушительных размеров полотне (4 на 2,5 метра) изображено заседание британского парламента в Вестминстерском дворце, однако же места спикеров и избранных членов занимают шимпанзе и орангутаны. Одни внимают происходящему, другие кричат, скалят зубы, вытягивают губы в издевательской гримасе или даже ищут дно бутылки. Представитель аукционного дома заявил, что это, несомненно, отражает действительность, а именно «регрессию старейшей в мире демократии» и похоже на то, что происходило ранее в Палате общин — нижней палаты Британского парламента. Едкий выпад в стороны политической ситуации в целом и действий депутатов в Великобритании в частности пришелся публике по душе — лот был продан за 13 минут. Имя нового владельца не разглашается. Современный художник (настоящее имя Бэнкси, предположительно, Робин Каннингем) скрывает свое имя и лицо, однако широко известен своими граффити, критикующими войну, политику и недостаточно освещаемые социальные проблемы. Ранее аукционный дом уже выставлял на продажу картину «Девочка с воздушным шаром», однако арт-объект начал самоуничтожаться сразу же после объявления о завершении сделки, так как в раму был вмонтирован шредер.

Валентина Пахомова