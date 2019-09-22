Российские борцы выиграли в общекомандном зачете на чемпионате мира

Сборная России по борьбе заняла первое место в общекомандном зачете чемпионата мира по борьбе, который проходил 14-22 сентября в Нур-Султане.

Российским спортсменам удалось получить 19 наград, девять из которых пришлись на золотые, и по пять на серебряные и бронзовые. Второе место в общекомандном зачете заняли США, третье – спорстмены из Грузии.

В греко-римской борьбе золотые медали сборной России принесли Абуязид Манцигов (до 72 кг) и Муса Евлоев (до 97 кг). В женской борьбе золото получили Инна Тражукова (до 65 кг) и Наталья Воробьева (до 72 кг). Победителями в вольной борьбе стали Заур Угуев (до 57 кг), Гаджимурад Рашидов (до 65 кг), Давид Баев (до 70 кг), Заурбек Сидаков (до 74 кг) и Абдулрашид Садулаев (до 97 кг).

Победа на чемпионате мира обеспечила российским спортсменам девять лицензий на Олимпийские игры 2020 года в Токио из 18 возможных. Это лицензии в греко-римской борьбе в весовых категориях до 60 кг, до 67 кг, до 97 кг, в женской - до 50 кг, в вольной - до 57 кг, 65 кг, 74 кг, 86 кг, 97 кг.