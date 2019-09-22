Медведев выиграл турнир ATP в Санкт-Петербурге

23-летний россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Санкт-Петербурге. В финале Медведев обыграл хорвата Борне Чоричу со (6:3, 6:1). Призовой фонд турнира составил $1,2 млн.
Clinical from start to finish.— ATP Tour (@ATP_Tour) 22 сентября 2019 г.
Another tremendous title winning performance from @DaniilMedwed ??
??: @TennisTV | @Formula_TX pic.twitter.com/KE1A0HY8no
В Санкт-Петербурге четвертая ракетка мира Медведев завоевал шестой титул в карьере и третий в этом сезоне: ранее он выиграл турниры в Софии и Цинциннати (США). В финале US Open серии Большого шлема он проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.
О поединке россиянина и испанца читайте в материале “Ъ” «Даниил Медведев поразил финалом».
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