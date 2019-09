Медведев выиграл турнир ATP в Санкт-Петербурге

23-летний россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Санкт-Петербурге. В финале Медведев обыграл хорвата Борне Чоричу со (6:3, 6:1). Призовой фонд турнира составил $1,2 млн.

Clinical from start to finish.



Another tremendous title winning performance from @DaniilMedwed ??



??: @TennisTV | @Formula_TX pic.twitter.com/KE1A0HY8no