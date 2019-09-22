Медведев выиграл турнир ATP в Санкт-Петербурге

23-летний россиянин Даниил Медведев стал победителем теннисного турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (АТР) в Санкт-Петербурге. В финале Медведев обыграл хорвата Борне Чоричу со (6:3, 6:1). Призовой фонд турнира составил $1,2 млн.

В Санкт-Петербурге четвертая ракетка мира Медведев завоевал шестой титул в карьере и третий в этом сезоне: ранее он выиграл турниры в Софии и Цинциннати (США). В финале US Open серии Большого шлема он проиграл испанцу Рафаэлю Надалю.

О поединке россиянина и испанца читайте в материале “Ъ” «Даниил Медведев поразил финалом».