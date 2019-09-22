«Локомотив» обыграл «Оренбург» в матче РПЛ

Московский «Локомотив» победил «Оренбург» в 10-м туре Российской премьер-лиги. Встреча в Оренбурге завершилась со счетом 3:2.
Голы забили: Баринов (10), Смолов (48, пенальти), Эдер (88) — Рогич (69), Кулишев (90+2).
«Локомотив» с 20 очками вышел на 4-место в турнирной таблице. «Оренбург» с 8 очками — на 13-м.
В следующем туре 28 сентября «Локомотив» встретится с санкт-петербургским «Зенитом», «Оренбург» 29 сентября — с московским «Спартаком».
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