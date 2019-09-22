Клубы Черноземья не смогли обыграть соперников в ФНЛ

В 14-м туре Футбольной национальной лиги (ФНЛ) воронежский «Факел» дома уступил одному из лидеров чемпионата «Химках». Посетившие матч 1,5 тыс. зрителей понял его исход еще в начале первого тайма – на 11-минуте полузащитник гостей Артем Полярус ударом со штрафного с 28 метров открыл счет, а на 15-й его коллега по амплуа Александр Трошечкин после розыгрыша углового удвоил преимущество. После перерыва тот же Артем Полярус сделал дубль на 49-й минуте, и до конца матча счет таким и остался – 0:3.

Курский «Авангард» на выезде разошелся миром с «Нижним Новгородом». Полузащитник хозяев Александр Ставпец на 20-й минуте открыл счет, а в компенсированное время первого тайма нападающий «Авангарда» Роман Минаев его сравнял. Больше голов 7,3 тыс. зрителей не увидели. Следующий матч «Факел» проведет дома 25 сентября с играющем в Российской премьер-лиге тульским «Арсеналом» в рамках Кубка России, а вылетевший из этого розыгрыша «Авангард» 29 сентября в рамках ФНЛ примет у себя «Армавир».

О том, чего не хватает «Факелу», читайте в интервью “Ъ-Черноземье“ его гендиректора Романа Асхабадзе.

Александр Прытков