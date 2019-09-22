ФК «Тамбов» во второй раз выиграл в РПЛ

В рамках десятого тура Российской премьер-лиги «Тамбов» в Саранске, где клуб играет домашние матчи, пока реконструируется тамбовский стадион, выиграл у «Ростова» со счетом 2:1. Пришедшие на «Мордовию Арена» 3,3 тыс. зрителей могли увидеть первый гол еще на 15-й минуте: «Ростов» в своей штрафной нарушил правила, но нападающий «Тамбова» Михаил Костюков не реализовал пенальти, пробив выше ворот. На 27-й минуте форвард ростовчан Элдор Шомуродов в контратаке забил первый мяч. Нападающий «Тамбова» Георгий Мелкадзе сравнял счет на 38-й минуте, а на 61-й вывел хозяев вперед. Таким образом, впервые пробившийся в РПЛ «Тамбов» с начала первенства одержал вторую победу – в первый раз клуб выиграл у «Спартака» в третьем туре чемпионата. Благодаря победе над «Ростовом» тамбовский клуб поднялся с последнего места на две позиции и занял 14-ю строчку. Следующий матч клуб проведет 25 сентября в гостях у команды Футбольной национальной лиги «Томь» в рамках розыгрыша Кубка России.

О планах «Тамбова» на сезон в РПЛ читайте в материале “Ъ-Черноземье” «Клубы играют за прописку».

Александр Прытков