«Тамбов» нанес поражение столичному «Спартаку» в третьем туре РПЛ

В матче третьего тура Российской Премьер-лиги (РПЛ) «Тамбов» в Саранске (здесь клуб проводит домашние матчи, пока реконструируется стадион в Тамбове) одержал уверенную победу над московским «Спартаком» - 2:0. Это первые три очка, которые тамбовчане завоевали в РПЛ. Причем номинальные хозяева должны были открывать счет еще на третьей минуте, когда в результате контратаки нападающий Михаил Костюков, оказавшись в метре от ворот, пробил выше. Первый же гол в ворота гостей влетел на 29-й минуте: штрафной удар с левого фланга ударом в касание замкнул защитник Седрик Гогуа (в итоге он был признан лучшим игроком встречи).

В начале второго тайма еще один убойный момент имел форвард «Тамбова» Костюков, но его удар в упор в последний момент заблокировал защитник. И все же на 69-й минуте хозяева удвоили счет: после подачи с углового полузащитник Сослан Таказов точно пробил головой в самый угол ворот «Спартака». Присутствующие на «Мордовия арене» более 20 тыс. зрителей загудели, причем большая часть явно от досады, призывая уйти в отставку главного тренера москвичей Олега Кононова. Он пробовал изменить игру заменами, но футболисты «Спартака», попав четырежды по штангам ворот «Тамбова», казалось, сами не верили, что могут хотя бы сравнять счет.

В следующем туре РПЛ 4 августа «Тамбов» снова в Саранске встретится с тульским «Арсеналом».

О том, как клуб из Черноземья попал в РПЛ, в материале ''Ъ'' «''Тамбов'' забил на ФНЛ».

Андрей Цветков