В Приморье объявили штормовое предупреждение из-за тайфуна

Предупреждение о возможном ухудшении погодных условий объявлено в Приморском крае на фоне прохождения тайфуна Тапа. Со второй половины дня 23 сентября у побережья Приморья начнется увеличение высоты волны.

Вечером 23 и ночью 24 сентября высота волн достигнет 2,5–3,5м, в районе острова Аскольд и мыса Поворотный — до 4-х метров. На побережье усилится ветер от 23 до 28 м/с. В бухтах ожидается сильный накат и подъем уровня моря.

23 сентября тайфун выйдет в южную часть Японского моря, где заполнится до уровня циклона и уйдет в Тихий океан.

В Японии из-за приближающегося тайфуна в южной префектуре Окинава прекращено движение автобусов и монорельсовой дороги, отменено 283 рейса. Пострадали четыре человека.

В августе дождевой паводок, вызванный прохождением тайфуна Кроса,отгородил от внешнего мира шесть населенных пунктов в Красноармейском районе Приморья. Были отрезаны села Саровка, Новокрещенка, Покровка, Измайлиха, Метеоритное и Лимонники.