В Японии из-за надвигающегося тайфуна пострадали 4 человека, около 300 рейсов отменено

Из-за приближающегося к берегам Японии тайфуна Тапа в южной префектуре Окинава прекращено движение автобусов и монорельсовой дороги, отменено 283 рейса, сообщили местные СМИ. Четыре человека пострадали.
?#????????— ?????:??????????? (@Wn00Japan) September 21, 2019
2019-09-21 10:40:00 ??https://t.co/JNZ0GtwSEu#typhoon pic.twitter.com/YKXDsNI9RJ
Тайфун Тапа находится южнее региона Окинавы и, как ожидается, пройдет над Японским морем на северо-восток, затронув западное побережье Японии и Корейский полуостров.
Двумя неделями ранее из-за тайфуна Факсай, прошедшего в Японии, без электричества остались более 830 тыс. домов, около 160 внутренних рейсов было отменено.
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