Число задержанных на акциях в Париже выросло до 120 человек

В столице Франции на прошедших в субботу акциях были задержаны 120 человек, передает BFM TV. Мероприятий было несколько — от экологического марша до протестов против пенсионной реформы.

В акциях участвовали «желтые жилеты». Ранее сообщалось о 90 задержанных.

Напомним, акции начались из-за повышения цен на бензин, но позднее к протестующим присоединились недовольные политикой правительства в целом. Последние опросы зафиксировали перелом в общественном мнении: французы предпочитают продолжать спор в политическом пространстве.

О планах «желтых жилетов» читайте в материале “Ъ”.