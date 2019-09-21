Даниил Квят останется в команде «Формулы-1» Toro Rosso на следующий сезон

Россиянин Даниил Квят продолжит выступать в составе команды «Формулы-1» Toro Rosso в следующем сезоне, сообщил спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко в интервью Sky News.

«Квят уже утвержден на следующий год, по крайне мере внутри (Red Bull.—“Ъ”) это понятно. Сейчас идет выбор между (Пьером) Гасли и (Александером) Албоном (на места Red Bull.—“Ъ”)»,— сказал господин Марко (цитата по порталу Crash).

Таким образом, Даниила Квят больше не будут рассматриваться в качестве кандидата в напарники Максу Ферстаппену, пилоту основной команды — Red Bull Racing. Он останется в младшей команде Red Bull — Toro Rosso.

«Я делаю свою работу, а что произойдет в следующем году — посмотрим. Какое бы решение не было принято, я с уважением его приму. Конечно, если у тебя появляется шанс перейти в лучшую команду с более быстрой машиной, ты не отказываешься»,— говорил о возможном переходе Даниил Квят в интервью F1 News.

Напомним, в августе Даниил Квят вопреки ожиданиям не получил «повышения» в виде приглашения вернуться в команду «Формулы-1» Red Bull. Вместо россиянина руководство решило дать шанс его напарнику по Toro Rosso Александру Элбону, который заменит в главной команде «быков» Пьера Гасли.

Подробнее — в материале “Ъ” «Даниил Квят остался без повышения».