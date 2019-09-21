Иран пообещал сбивать беспилотники, нарушающие его воздушное пространство

Иран готов реагировать на любое проявление агрессии в его сторону, заявил командующий Корпусом стражей исламской революции (КСИР) бригадный генерал Хосейн Салами. По его словам, Тегеран будет сбивать беспилотные летательные аппараты (БПЛА), которые нарушают его воздушное пространство.

«Мы сбиваем всех, кто нарушает наши границы. Мы говорим об этом открыто. Мы способны и действовать, и брать на себя ответственность за то, что мы делаем»,— сказал военный, слова которого приводит агентство ISNA.

Глава КСИР уверен, что любое государство, которое начнет войну с Ираном, «превратится в основное поле боя». «Мы никогда не позволим войне прийти на нашу землю»,— подчеркнул господин Салами.

Напомним, в июне иранские военные сбили американский беспилотник, что привело к эскалации отношений Тегерана и Вашингтона. В ответ на действия Ирана президент США Дональд Трамп санкционировал нанесение удара по территории исламской республики, но отменил это решение и ввел новые экономические санкции.

Подробнее об ирано-американском противостоянии читайте в материале “Ъ” «"Вероятно, Иран допустил ошибку"».