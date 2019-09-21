В Афганистане задержали организатора теракта у больницы

Афганские военные во время спецоперации в провинции Газни задержали девять боевиков. Среди них — предполагаемый организатор теракта в южной провинции Забуль, жертвами которого стали 39 человек.

Как сообщает пресс-служба Минобороны, также были задержаны еще два организатора террористических атак. Ведомство опубликовало в Twitter фотографии преступников.

Взрыва около здания больницы в Забуле произошел 19 сентября. Взрывное устройство было заложено в грузовик. Всего пострадали более 180 человек. Ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан» (запрещено в РФ).

Почему США прекратили переговоры с талибами, читайте в материале “Ъ” «Афганскую сделку сорвали теракты».