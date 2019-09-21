В Афганистане задержали организатора теракта у больницы

Афганские военные во время спецоперации в провинции Газни задержали девять боевиков. Среди них — предполагаемый организатор теракта в южной провинции Забуль, жертвами которого стали 39 человек.
Как сообщает пресс-служба Минобороны, также были задержаны еще два организатора террористических атак. Ведомство опубликовало в Twitter фотографии преступников.
https://twitter.com/MoDAfghanistan/status/1175282092122476545
Взрыва около здания больницы в Забуле произошел 19 сентября. Взрывное устройство было заложено в грузовик. Всего пострадали более 180 человек. Ответственность за взрыв взяло на себя движение «Талибан» (запрещено в РФ).
Почему США прекратили переговоры с талибами, читайте в материале “Ъ” «Афганскую сделку сорвали теракты».
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