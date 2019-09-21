Российские банки в августе на треть сократили запасы валюты

Российские банки в августе снизили запас валютной ликвидности на треть, до $12,1 млрд. За прошлый месяц со счетов за рубежом было выведено $5 млрд. Соответствующие данные приводятся в обзоре аналитика Райффайзенбанка Дениса Порывая, сообщает РБК.

По мнению эксперта, выведенная со счетов банков-нерезидентов валюта конвертировалась в рубли, что сдержало ослабление российской валюты в августе. За этот период оттока клиентских валютных средств из банков зафиксировано не было. Почему банки сократили валютные остатки, аналитик не указывает. При этом он уточнил, что если сокращение запаса ликвидности продолжится, это может сказаться на курсе рубля или на стоимости валютной ликвидности.

Ранее Центробанк обратил внимание, что рублевые вкладчики стали активно перекладывать деньги в длинные депозиты. Регулятор считает, что произошло из-за незаинтересованности банков в валюте и возможности привлекать дешевые рубли не у физлиц.

Почему валютные вкладчики впервые за долгое время стали забирать средства с депозитов, читайте в публикации “Ъ”.