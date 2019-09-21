В центре Москвы ограничено движение из-за мотофестиваля

В Москве сегодня, 21 сентября, состоится Осенний мотофестиваль. Из-за этого в центре города введены ограничения движения, сообщает ЦОДД.

В частности, с 03:00 до 23:59 перекрыты проспект Академика Сахарова (от Сретенского б-ра до Садовой-Спасской ул.). Также с 11:15 и до окончания прохождения мотоколонны полностью перекроют Садовое кольцо.

Кроме того, с 00:01 20 сентября до 18:00 22 сентября полностью закрыты проспект Академика Сахарова (от Садово-Спасской ул. до Докучаева пер.) и улица Маши Порываевой.

Что осложнит транспортную ситуацию в городе в выходные, читайте в публикации “Ъ FM” «Москва встанет и замерзнет».