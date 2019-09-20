«Теперь нужны новые сказки»

Предвыборный скандал в Канаде расширяется: премьер-министра страны обвиняют в расизме из-за фотографии 18-летней давности. Джастин Трюдо снялся в костюме Алладина на школьной вечеринке, а теперь вынужден извиняться. Однако многие политологи считают, что эта щекотливая ситуация может поставить под сомнение его переизбрание на новый срок. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что Трюдо ради своих принципов должен сам выйти из избирательной гонки.

Нынешний премьер-министр Канады Джастин Трюдо 18 лет назад был простым учителем в частной школе Ванкувера. На одну из вечеринок, казалось бы, с будничным названием «Арабская ночь» будущий премьер пришел в костюме Алладина с белым тюрбаном на голове и черным гримом на лице. Повеселились и забыли. Но вот, как говорится, прошли годы — бывший учитель Трюдо стал премьер-министром, который решил переизбраться на очередной срок. Выборы назначены в Канаде на 21 октября. Времени осталось совсем немного.

И вот журнал Time, благодаря хорошей работе журналистов, нашел данную фотографию в старых школьных альбомах. Трюдо, черный как смоль, в тюрбане и в окружении девушек с глубоким декольте. Одну из них он обнимает да еще и улыбается белозубой улыбкой. Смешно ему. Ужас да и только.

Разразился нешуточный скандал. Джастина Трюдо обвинили в расизме. Оппозиция, естественно, объявила, что столь низко падший и глубоко порочный человек не может быть премьер-министром Канады.

Дело еще и в том, что 47-летний Джастин Трюдо — самый что ни на есть либеральный политик, который полностью разделяет все современные течения.

Он за гендерное равенство, толерантность и терпимость. Он полностью легализовал в Канаде марихуану. Джастин Трюдо первым из канадских руководителей посетил ежегодный гей-парад в Торонто.

И, наконец, политик занимает жесткую позицию в отношении России и лично Владимира Путина. Грозит Москве, если она вздумает вмешаться в канадские выборы, и выступает против возвращения России в «восьмерку».

И вот премьер-либерал вынужден извиняться. Более того, можно сказать, он прилюдно посыпает голову пеплом. На фоне пустого салона в самолете говорит, что не знал, не думал — простите. Затем на встрече с общественностью то же самое: простите, граждане, не со зла, не думал. Но общественность безжалостна. Признаки расизма налицо.

Ну вот, а вы говорите: Россия — темная держава с явными признаками мракобесия. Сказка о попе и его работнике Балде может задеть чьи-то чувства. Алладин чем хуже? Та же самая детская сказка — кто ее не знает. Вот и отели в честь Алладина любят называть. Арабская ночь — стилизованное представление: ковер самолет, Джинн, царевна Будур. Но, оказывается, теперь это расизм. Бедный Трюдо 18 лет назад этого не знал. Даже подумать не мог. Веселились себе безмятежно.

Выходит, теперь нужны новые сказки. Кто же будет главным героем? Бесполый персонаж без цвета кожи. Без веры, без племени. Все это очень грустно.

История знает немало примеров, когда сжигали книги, которые не подходили по идеологическим соображениям. И палками загоняли в светлое завтра. Трюдо пожинает плоды собственной политики. Впору сниматься с выборов. Нужно быть принципиальным до конца. Добро пожаловать, правые политики.

И чего удивляться победе Трампа или популярности Путина? Мир начинает уставать от левых идей. Как там сказано, кризис либерализма. На таком фоне и у России мог бы быть шанс. Только, похоже, опять его не используем.