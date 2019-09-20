Подозреваемого в убийстве нижегородского бизнесмена арестовали на два месяца

Ленинский райсуд арестовал на два месяца нижегородца, подозреваемого в убийстве бизнесмена Виктора Ворошилова. Об этом “Ъ-Приволжье” сообщили в региональном следственном управлении СК РФ.

Напомним, подозреваемого задержали в Чувашии. На допросе он рассказал, что во время встречи с Виктором Ворошиловом в гаражах Ленинского района 17 сентября у них произошел конфликт. Мужчина ударил бизнесмена кирпичом по голове, а после оттащил к машине и поджог. Уголовное дело расследуется по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Анастасия Еремина