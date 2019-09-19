В Нижнем Новгороде возбуждено уголовное дело об убийстве бизнесмена

В гаражном кооперативе Ленинского района Нижнего Новгорода обнаружили тело 48-летнего мужчины с признаками насильственной смерти. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»), сообщает следственное управление СК РФ. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

Погибшим оказался нижегородский бизнесмен Виктор Ворошиловъ – генеральный директор и совладелец ООО «Ателье прицепов», ООО «Багем» и ООО «Русские фургоны», сообщает «РИА Новости» со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Родственники погибшего подтверждают информацию о происшествии, но пока не сообщают информацию о дате и месте прощания.

Анастасия Еремина