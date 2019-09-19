Подозреваемый в убийстве Виктора Ворошилова задержан в Чувашии

Подозреваемый в убийстве 48-летнего нижегородского бизнесмена Виктора Ворошилова задержан в Чувашии сотрудниками полиции. Об этом “Ъ-Приволжье” сообщили в нижегородском следственном управлении СК РФ.

Задержанным оказался 31-летний нижегородец. При допросе он рассказал, что сам пригласил Виктора Ворошилова на встречу в гаражи 17 сентября. Во время разговора между мужчинами возник конфликт. Подозреваемый ударил бизнесмена кирпичом по голове, а когда увидел, что тот не подает признаков жизни, оттащил тело к автомобилю и поджег его. После задержанный скрылся в Чувашии. В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение.

Напомним, тело Виктора Ворошилова со следами насильственной смерти было найдено вечером 17 сентября в гаражном кооперативе Ленинского района. Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»).

Анастасия Еремина