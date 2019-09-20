Россиянам предложат скинуться на возмещение ущерба

В России может появиться единый фонд страхования от чрезвычайных ситуаций. С инициативой выступили в Минфине и Центробанке. Пополнять фонд планируют за счет средств россиян, которые решат застраховать свое жилище от ЧС.

Минимальная сумма такой страховки составит около 60 руб., отмечает глава Всероссийского союза страховщиков Игорь Юргенс: «По предварительным подсчетам, которые нуждаются в уточнении, минимальная сумма такой страховки от чрезвычайных ситуаций составит от 40 до 60 руб. в месяц. Покрытие других рисков для полного восстановления жилья будет стоить 150 руб. в месяц. Страховщики собирают свою часть денег, направляя соответствующие предложения жителям. Региональные власти получают субвенцию от федерального центра в случае чрезвычайной ситуации. Федеральный центр имеет резервный фонд, который тоже помогает этому большому фонду. Все деньги перестраховываются в Российской национальной перестраховочной компании, которая принадлежит государству через Центральный банк. Так осуществляется схема платежей. Ряд регионов выразил живой интерес в этом деле».

В регионах планируют создавать специальные программы и стимулировать россиян в них участвовать. Как считают в Минфине, программы будут востребованными, потому что станут дешевле коммерческих договоров на страховку.

Собирать дополнительные платежи планируют по всей стране. Однако жителей центральной России это вряд ли заинтересует, полагает директор Института социально-экономических исследований при Финансовом университете Алексей Зубец: «Какое-то количество людей в регионах захотят купить эту страховку. Возьмем Хабаровский край, в 2013 году было катастрофическое наводнение не только в Хабаровском крае, но и во всем Приморье. Несколько десятков тысяч домов было повреждено и несколько тысяч — уничтожено. В Хабаровске залило дома, которые прилегают к Амуру.

Для жителей проблемных регионов, таких как Краснодар, Хабаровск, Приморье, Амурская область, необходимость такого страхования совершенно очевидна. И там будет довольно большое количество людей, которые купят этот полис.

Например, в Москве и Санкт-Петербурге, где серьезных рисков чрезвычайных ситуаций мало или вообще нет, наверное, востребованность полисов будет небольшой. Безусловно, населению это что-то будет стоить, но даже малообеспеченные семьи способны купить такой полис. И в случае, если их дома смоет или ураган крыши снесет, они получат возмещение, которое будет достаточно для того, чтобы привести этот дом в порядок».

Сейчас ущерб от чрезвычайных ситуаций оплачивается из госбюджета. Гендиректор компании «Система кредитных специалистов» Алексей Казарин считает, что перекладывать часть расходов на самих граждан — неправильно: «Как можно объединить этой идеей население такой огромной по площади страны? Объединить людей, живущих в различных условиях, начиная от каких-то деревянных домиков где-то в селах и заканчивая квартирами в центре Москвы, которые стоят по 60, 100 и более миллионов рублей.

Не совсем правильно со стороны государства сваливать на самих граждан помощь в восстановлении от чрезвычайных ситуаций.





Видимо, государство у нас решило все-таки немножко схитрить, а может быть – нет. Но в какой-то степени решили переложить хоть маленькую долю ответственности на людей, чтобы они, если переживают за свое будущее и за свое имущество, как-то принимали участие и оказывали посильную помощь в таком размере».

Ранее 15 регионов, которые пострадали от чрезвычайных ситуаций, запросили у государства 6 млрд руб. на восстановление ущерба.

Анна Никитина