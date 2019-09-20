ДТС требует с «Метростроя» более 5 млн рублей за непогашенный аванс по Фрунзенскому радиусу

Подведомственное комитету по развитию транспортной инфраструктуры СПб ГКУ «Дирекция транспортного строительства» направило официальную претензию в адрес ОАО «Метрострой» с требованием выплатить 5,1 млн рублей за непогашенный вовремя аванс в размере 1,7 млрд руб. по строительству новых станций Фрунзенского радиуса. Как следует из текста документа, погасить аванс «Метрострой» должен был до 25 августа, однако вплоть до 12 сентября не закрывал задаток бумагами, подтверждающими своевременное выполнение работ на станциях «Проспект Славы», «Дунайская» и «Шушары». Об этом сообщает «Фонтанка.ру».

Напомним, что Фрунзенский радиус планировалось торжественно запустить 1 сентября, однако тогдашний врио губернатора Александр Беглов принял решение не открывать новые станции для пассажиров из-за угрозы возникновения «внештатных ситуаций». Позднее господин Беглов заявил, что их в любом случае введут в эксплуатацию в сентябре. Точное число он при этом не назвал.

Также сообщалось, что у Ростехнадзора возникло более 40 замечаний по строительству объекта.