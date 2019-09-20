ФАС оштрафовала «Яндекс» на 100 тыс. руб. за ненадлежащую контекстную рекламу

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) оштрафовала «Яндекс». за размещение в «Яндекс.Директ» рекламы услуг по сертификации от «ИТС групп», которой нет в реестре Росаккредитации (соответственно, нет разрешения). Сумма штрафа составила 100 тыс. руб.

«Такая реклама прямо нарушает запрет, установленный Законом о рекламе»,— говорится в сообщении ФАС. В отношении рекламодателя ведомство ограничилось предупреждением, поскольку компания включена в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

Напомним, ранее против «Яндекса» завели административное дело за размещение ненадлежащей контекстной рекламы «Фасткомсерта». Компания обещала провести сертификацию товаров, но у нее нет для этого необходимой аккредитации. Штраф может составить 100–500 тыс. руб.