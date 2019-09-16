«Яндекс» могут оштрафовать за распространение ненадлежащей рекламы «Фасткомсерта»

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) передала материалы для возбуждения административного дела против ООО «Яндекс» и ООО «Фасткомсерт». По версии ведомства, «Яндекс.Директ» распространял ненадлежащую контекстную рекламу услуг компании FastSert. «Фасткомсерт» обещала сертификацию товаров, но у нее нет для этого аккредитации.

«Рекламное объявление представляло собой гиперссылку для перехода на сайт, на котором предлагаются услуги в сфере сертификации продукции. Упомянутая в рекламе компания не имеет аккредитации в национальной системе аккредитации, а значит, такая реклама нарушает установленный законом запрет»,— сказано в сообщении ведомства.

«Яндексу» и «Фасткомсерт» предписано прекратить нарушение. Компаниям грозит штраф в 100–500 тыс. руб.

Ранее у регуляторов появились вопросы к «Яндекс.Маркету», где в конце 2018 года запустили раздел с ценами на алкогольную продукцию. Росалкогольрегулирование выдало компании предостережение, хотя в ФАС нарушений не обнаружили.

Подробнее — в публикации “Ъ” «На "Яндексе" нашлись вопросы к алкоголю».