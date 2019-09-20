Полицейского, расстрелявшего коллег в московском метро, арестовали на два месяца

Пресненский районный суд Москвы арестовал старшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, расстрелявшего двух невооруженных сотрудников управления собственной безопасности (УСБ) на станции метро «Рязанский проспект» в Москве, на два месяца.
«Избрать в отношении Смирнова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 ноября 2019 года»,— цитирует судью Сергея Артемов «Интерфакс».
18 сентября патрульный УВД на Московском метрополитене прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл огонь по коллегам, пытавшимся задержать его по подозрению во взяточничестве, застрелив старшего лейтенанта Максима Веялко и тяжело ранив подполковника Алексея Лимонова. Господин Смирнов, блокированный другими стражами порядка, сдался только после того, как расстрелял целую обойму.
Как и почему Алексей Смирнов расстрелял своих коллег на станции московского метро «Рязанский проспект» — в материале “Ъ” «Десять выстрелов по безоружным».
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