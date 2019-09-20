Полицейского, расстрелявшего коллег в московском метро, арестовали на два месяца

Пресненский районный суд Москвы арестовал старшего прапорщика полиции Алексея Смирнова, расстрелявшего двух невооруженных сотрудников управления собственной безопасности (УСБ) на станции метро «Рязанский проспект» в Москве, на два месяца.

«Избрать в отношении Смирнова меру пресечения в виде заключения под стражу сроком до 18 ноября 2019 года»,— цитирует судью Сергея Артемов «Интерфакс».

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18 сентября патрульный УВД на Московском метрополитене прапорщик полиции Алексей Смирнов открыл огонь по коллегам, пытавшимся задержать его по подозрению во взяточничестве, застрелив старшего лейтенанта Максима Веялко и тяжело ранив подполковника Алексея Лимонова. Господин Смирнов, блокированный другими стражами порядка, сдался только после того, как расстрелял целую обойму.

Как и почему Алексей Смирнов расстрелял своих коллег на станции московского метро «Рязанский проспект» — в материале “Ъ” «Десять выстрелов по безоружным».