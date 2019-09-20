Избранный от ЛДПР депутат Госсовета приостановил членство в партии

Эдуард Шарафиев, который был избран депутатом Госсовета Татарстана от ЛДПР приостанавливает членство в партии. Об этом он заявил, выступая на сессии Госсовета. «Для меня большой неожиданностью высказывание Владимира Вольфовича (Жириновского — "Ъ-Казань") о том, что Татарстан якобы завален деньгами и тут творится мракобесие»,— пояснил он свое решение.

При этом он обратил внимание, что из 15 депутатов Госдумы, которые представляют Татарстан, «никто в этой ситуации не заступился за республику». «Я тоже считаю это неприемлемым. В следующий раз будьте повнимательнее в этой своей работе»,— указал господин Шарафиев депутатам Госдумы.

Ранее господин Жириновский заявил, что «Казань завалили деньгами». Позже власти Татарстана назвали его высказывания «глупостью» и «провокацией».

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"