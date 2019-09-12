Власти Татарстана считают «глупостью» и «провокацией» высказывания Жириновского про Казань

«Скандальное выступление Владимира Жириновского в Государственной Думе не могло не вызвать негативного общественного резонанса и соответствующей реакции со стороны руководства Татарстана»,— сообщила сегодня представитель Казанского кремля Лилия Галимова. По ее словам, у спикера Госсовета Фарида Мухаметшина состоялся разговор с председателем Госдумы Вячеславом Володиным. Господин Мухаметшин отметил «неприемлемость подобного рода высказываний со столь высокой трибуны».

Госпожа Галимова в свою очередь назвала слова господина Жириновского «антиконституционными», которые искажают «суть межбюджетных отношений в адрес республики». Она считает, что «господин Жириновский должен прекрасно знать особенности формирования бюджетной политики и принципов выстраивания налоговой системы»: «Республика Татарстан, являющаяся одним из динамично развивающихся субъектов РФ, всегда отдавала и продолжает отдавать в федеральный бюджет значительно больше, чем получает».

Также госпожа Галимова добавила, что «руководителя фракции ЛДПР никто не уполномочивал говорить от имени русского народа», который живет в том числе и в Татарстане: «Расцениваем его выступление, как очередную попытку получения сомнительных политических дивидендов».

«В данной связи приходит на ум одно известное высказывание, которое в несколько перефразированном виде вполне подходит для характеристики выступления Жириновского: «Глупость или провокация»? К сожалению, здесь явно усматривается и то, и другое»,— резюмировала чиновница.

Напомним, накануне Владимир Жириновский заявил, что Татарстан и Северный Кавказ получают больше денег, чем остальные регионы.

Кирилл Антонов "Ъ-Казань"