Владимир Жириновский: «Завалили Казань деньгами»

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский раскритиковал бюджетную политику в отношении национальных регионов. Об этом он заявил на первом пленарном заседании Госдумы. По его словам, Татарстан и Северный Кавказ получают больше денег, чем остальные регионы.

«Завалили Казань, Северный Кавказ деньгами, а потом удивляетесь, что в русских областях меньше рожают! Это чудовищно! Дайте русским столько же, сколько другим! Вы же русский парламент, а раздаете национальным регионам больше. И налогов берете с них — меньше. Живите, расцветайте, стройте больше мечетей»,— сказал лидер ЛДПР.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин во время заседания заявил, что заявление господина Жириновского некорректно, и попросил его не делить людей по национальности и вероисповеданию

"Ъ-Казань"