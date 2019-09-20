Задержанный с арсеналом дагестанский общественник стал фигурантом уголовного дела

Следственные органы МВД по Дагестану возбудили уголовное дело по ч. 1 ст. 222 (незаконное хранение огнестрельного оружия, его основных частей, боеприпасов) в отношении общественника Махи Идрисова.

Как сообщал “Ъ”, он был задержан сотрудниками управления уголовного розыска республиканского МВД в четверг утром. При обыске в его доме в поселке Ленинкент (административно относится к Махачкале) был обнаружен арсенал: ножи, биты, помповое ружье, три автомата Калашникова, два пистолета Стечкина, пистолет Макарова, гранаты, пистолет Ярыгина, пистолет неустановленной марки и несколько регистрационных госномеров на автомобили.

Как сообщил “Ъ” источник в правоохранительных органах, после обыска господин Идрисов был задержан в порядке ст. 91 УПК РФ и водворен в махачкалинский ИВС. Сегодня следственные органы МВД возбудили дело по незаконному обороту оружия и боеприпасов.

Ожидается, что в течение 48 часов с момента задержания суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании для задержанного меры пресечения.

Подробнее о том, как у общественника нашли арсенал, читайте в публикации “Ъ” «Вооружен и очень известен».

Юлия Рыбина, Махачкала