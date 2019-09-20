В праздновании Дня оружейника в Ижевске приняли участие 33 тысячи человек

Мероприятия, посвященные празднованию Дня оружейника в Ижевске, посетили около 33 тыс. человек. Об этом сообщает пресс-служба МВД России по Удмуртии. «При проведении праздничных мероприятий нарушений общественного порядка не допущено»,— говорится в сообщении.

Напомним, что с 18 по 21 сентября в Ижевске проходят мероприятия в рамках празднования Дня оружейника. В этом году праздник посвятили 100-летию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова. 19 сентября в столицу Удмуртии прибыл президент России Владимир Путин, который посетил Форум оружейников и провел заседание комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по ОПК.