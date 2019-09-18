День оружейника начали отмечать в Ижевске

С 18 по 21 сентября в Ижевске пройдут мероприятия в рамках празднования Дня оружейника. Об этом сообщает пресс-служба главы и правительства Удмуртии. В этом году праздник посвятили 100-летию со дня рождения конструктора Михаила Калашникова.

Ключевым событием мероприятия станет Форум оружейников России, который пройдет 18-19 сентября. Его программа включает в себя три блока: «Производительность труда», «Конверсия в ОПК», «Промышленный дизайн и новые технологии». Форум посетят более 1 тыс. участников из различных городов России, зарубежные гости, руководители и специалисты профильных предприятий.

Также в это время состоятся заседание комиссии Российского союза промышленников и предпринимателей по ОПК и первая всероссийская конференция руководителей служб управления персоналом корпораций ОПК. Итоги работы дискуссионных площадок проведут на пленарном заседании 19 сентября.

Кроме того, с 18 по 22 сентября на набережной Ижевска будет работать выставка военной техники заводов Удмуртии и ретро-автомобилей. В это же время в павильоне у ТК «Строй-порт» проходит выставка продукции промышленных предприятий, на которой 50 российских компаний из 9 регионов продемонстрируют свою продукцию и технологии.

В 9:00 19 сентября состоится торжественное возложение цветов к бюстам Михаила Калашникова и Дмитрия Устинова у Монумента боевой и трудовой славы в Сквере Победы. С 12:00 до 16:00 возле музея имени М.Т. Калашникова пройдет первый этап городского конкурса по стрельбе из пневматики. В этот же день в 15:00 в ЛД «Олимпиец» состоятся открытие республиканского турнира по хоккею имени Михаила Калашникова, который продлится до октября. Вечером на Центрально площади состоятся праздничный концерт и открытие нового светомузыкального фонтана. День оружейника завершится фейерверком над акваторией пруда в 22:00.

Праздничные мероприятия продолжатся и в выходные дни — 21 сентября в 14:00 у Ижевского пруда состоится шоу пилотажной группы «Соколы России». Также в этот день с 11:00 пройдет «Калашников Биатлон Фест». А с 19:00 до 20:00 у Памятника оружейникам театральная компания Les Partisans презентует стрит-арт-инсталляцию, посвященную конструкторам.